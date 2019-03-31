Gaziantep'te Seçim Kutlaması

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Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığını AK Parti adayı Fatma Şahin'in kazanmasının ardından partililer kentte kutlama yaptı.AK Parti Gaziantep İl Başkanlığında toplanan çok sayıda kişi, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in yeniden Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilmesini kutladı. İl Başkanlığı önünde bir araya gelen partililer, zılgıt çaldı, davul zurna eşliğinde halay çekti.AK Parti Gaziantep milletvekilleri ve İl Başkanı Mehmet Eyup Özkeçeci ile toplanan kalabalığa hitap eden Fatma Şahin, bu sevinci kendileriyle paylaşan herkese teşekkür etti.Gazianteplilerin gönül belediyeciliğinde yükselen Gaziantep'e oy verdiğini dile getiren Şahin, halkın istikrar, güven ve kardeşlikten yana oy kullandığını söyledi.Şahin, artık üzerinde büyük bir emanet ve sorumluluk olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu:"2 milyonluk Gaziantep, her bir hemşehrime, bize oy veren, vermeyen bütün hemşehrilerimin başkanıyım. Hepsine saygı duyuyorum. Milli irade, sandıktan çıkan sonuç, hepimizin saygı duyması gereken bir sonuçtur. Gaziantep bize güvenmiştir. Bunu sandıkta oy olarak göstermiştir. Onların güvenlerine layık olmak için zaten çalışıyorum. Çok daha güçlü çalışarak çocuklarımız için, geleceğimiz için, gençlerimiz için çok daha güzel ve yükselen Gaziantep'i inşa edeceğiz. Bunu bütün hemşehrilerime söz veriyorum.""Ustalık dönemine başlayacağız"Kutlamalar devam ederken gazetecilere açıklamada bulunan Şahin, milletle aralarında çok büyük bir gönül bağı olduğunu belirtti. Geçen dönem yürüttükleri çalışmaların milletin gönlünde yer tuttuğunu ve yükselen Gaziantep için hazırladıkları projelerin desteğini aldıklarını aktaran Şahin, rakiplerinin toplamından daha fazla oy aldıklarını ifade etti.Gaziantep'te ustalık dönemine başlayacaklarını dile getiren Şahin, şunları söyledi:"Yükselen Gaziantep'i 2 milyonluk Gazianteplilerle birlikte kuracağız. Halkımıza biz o kadar çok anlattık ki yeni dönemde meydan yapıyoruz, medeniyet şehri yapıyoruz. Yeni iş alanları, bütün her şeyimiz hazır. Halkımız bunu çok sevdi. Aldığımız zafer bunun bir sonucu. Yarın itibarıyla da bunları nasıl yapacağını bilen bir ekibimiz var. Ustalık dönemi de tam da bu. Hiç vakit kaybetmeden bu beklentileri yönetmemiz ve çocuklarımız, geleceğimiz, şehrimiz için, istikrar için, güven için buranın yükselen bir Gaziantep, parlayan bir yıldız olma hedefine doğru hızla gideceğiz.""Hiçbir ayrım yapmadan bir model oluşturduk"Şahin, Türkiye'nin, dünyanın 10. büyük ekonomisi olma hedefi bulunduğunu hatırlatarak şunları kaydetti:"Biz özellikle yüksek teknolojiye geçerek ekonomimizi, aşımızı, işimizi, ekmeğimizi büyütmek ve özellikle ekonomik kalkınmada Gaziantep modelini yükselen bir değer haline dönüştürmek istiyoruz. İkincisi, burada bir kardeşlik modeli var. Kürt vatandaşlarımız, hep birlikte, Aleviler, Sünniler... Hiçbir ayrım yapmadan bir model oluşturduk. Bu model Gaziantep modeli. Bir kendi kendine yetme modeli, sevgi modeli, kardeşlik modeli, birlikte üretme modeli. Aynı zamanda bu model bir Türkiye modeli ve bir dünya modeli olabilir. Bu konuda da herkesin güvenine layık olmak hedefimiz var."