Gaziantep'te "Secure Day" Etkinliği

Veri Kurtarma Hizmetleri Genel Müdürü Serap Günal, veri kurtarma planının her işletmenin veri güvenliği stratejisinin bir parçası olması gerektiğini belirterek, "Hard disk veri kaybı günümüzde en çok karşılaşılan vakalar." dedi.Bilişim profesyonellerini ve kurum yöneticilerini, gelişen teknolojinin beraberinde getirdiği siber riskler ve çözümleri konusunda bilgilendirmek, merak edilen konulara açıklık getirmek amacıyla düzenlenen "Secure Day" etkinliği, siber güvenlik sektörünün önde gelen şirketlerinin iş birliğiyle kentteki bir otelde düzenlendi.Veri Kurtarma Hizmetleri Genel Müdürü Günal, yedeklemelerin hala hard diskler üzerinden yapıldığını, teknolojinin bulut teknolojisine kaymasına rağmen en az 10 yıl daha hard disklere muhtaç olunacağını kaydetti.Günal, en çok yedekleme sorunuyla karşılaştıklarını ve veri kurtarma planının her işletmenin veri güvenliği stratejisinin bir parçası olması gerektiğini vurgulayarak, "Hard disk veri kaybı günümüzde en çok karşılaşılan vakalar. Bu vakalar genellikle silme, formatlama, düşürme, çarpma, elektrik kesintisi, kullanılan ortamın aşırı sıcak ya da tozlu olması, diskin çalıştığı güç kaynağında ani enerji düşmesi veya artması gibi nedenlerle oluşuyor." diye konuştu.WatchGuard Türkiye ve Yunanistan Satış Mühendisi Alper Onarangil de, son yıllarda artan fidye saldırıların ve veri hırsızlığının, şirketlerin itibar kaybı ve para kaybı yaşamasına sebep olduğunu söyledi.Firma sahipleri ve yöneticilerinin, bu tarz saldırılara karşı tek ürünün her şeyi çözeceğine inandığını ifade eden Onarangil, "Yetişmiş personel olmadan ve ürünler doğru konumlandırılmadan, bu tarz saldırıları engellemek oldukça zor. Bu noktada hem IT altyapısına yatırım yapılması hem de pozisyona uygun personel konumlandırılması gerekmektedir." değerlendirmesinde bulundu.Onarangil, hackerlerden etiklik beklenildiğini ancak böyle bir şeyin söz konusu olmadığını belirterek, şirketleri bu gibi saldırılarda fidyeyi kaldırmak için ödeme yapmamaları konusunda uyardı.Bitdefender Türkiye Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu da 2017-2018 yılllarında gerçekleşen siber saldırılara değinerek firmalara, güvenlik açıklarına dikkat etmeleri tavsiyesinde bulundu.Teknolojideki en yeni trendler ile şirketlerdeki bilgi güvenliğine yönelik tehditlerin ele alındığı Secure Day etkinliğine, pek çok kurumun temsilcisi ve IT yöneticileri katıldı.