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Gaziantep'te sel sularına kapılan çocuk ölü bulundu

Gaziantep'te sel sularına kapılan 13 yaşındaki bir çocuğun cesedi, olay yerinden 3 kilometre uzaklıkta çamura saplanmış halde bulundu.

28.03.2020 17:28 | Son Güncelleme: 28.03.2020 17:31
Gaziantep'te sel sularına kapılan çocuk ölü bulundu
Gaziantep 'te sel sularına kapılan 13 yaşındaki bir çocuğun cesedi, olay yerinden 3 kilometre uzaklıkta çamura saplanmış halde bulundu.

Gaziantep'te Yavuzeli, Nizip ve Karkamış ilçelerinde etkili olan şiddetli yağmur sele neden oldu. Sel nedeniyle bölgedeki asfalt yollarda çökmeler meydana gelirken köprüler yıkıldı. Yaşanan faciada hayvan otlatan bir çocuk ise sel sularına kapıldı.

Sel sularına kapıldı cesedi 8 saat sonra bulundu

Nizip ilçesine bağlı Tatlıcak Mahallesi Oğuzlar Mezeresindeki dere yatağının çevresinde hayvanları otlatan 13 yaşındaki Abdullah Korkmaz, aniden bastıran yağmur ve taşan dere suları ile sürüklendi. Çocuğun eve dönmemesi üzerine ailesi jandarma ekiplerinden yardım istedi. Bölgede yaşanan felaket nedeniyle güvenlik tedbirleri alan jandarma ekipleri, suların çekilmesinin ardından ise Abdullah Korkmaz'ı arama çalışmaları başlattı. İş makinelerinin de yardımıyla yürütülen ve yaklaşık 8 saat süren çalışmalar sonucunda 13 yaşındaki çocuk, hayvanları otlattığı yerin 3 kilometre metre ilerisindeki bir alanda vücudunun bir kısmı çamura gömülü halde bulundu.

Öldüğü belirlenen çocuğun cenazesi yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Bazı köylerde sular çekilmedi

Yaklaşık 15 mahallede bulunan çok sayıda ev, yol, köprü ve arazide büyük çapta hasar meydana geldiği öğrenildi. Dışarıyla irtibatı kesilen mahallerden bazılarında ise henüz suların çekilmediği belirtilirken suların çekildiği yerlerin ise çamur deryasına döndüğü kaydedildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Etiketler: Gaziantep, 3. Sayfa

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