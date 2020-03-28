Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Gaziantep'te sele kapılan çocuk ölü bulundu

Gaziantep'in Nizip ilçesinde hayvan otlatırken sele kapılan 13 yaşındaki çocuğun cesedi bulundu.

28.03.2020 13:20 | Son Güncelleme: 28.03.2020 13:20
Gaziantep'te sele kapılan çocuk ölü bulundu
Gaziantep 'in Nizip ilçesinde hayvan otlatırken sele kapılan 13 yaşındaki çocuğun cesedi bulundu.
Dün ilçeye bağlı Oğuzlar Mahallesi Fara mevkisinde keçi otlatan A.K. (13), bölgede etkili olan aşırı yağış sonrasında kayboldu.
Yakınlarının haber vermesi üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Gece saatlerine kadar bölgede arama çalışmasını yürüten ve sonuca ulaşamayan ekipler, kötü hava koşulları nedeniyle aramaya ara verdi.
Sabah aramalara devam eden ekipler, dere kenarında bir ceset bulan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gitti. Yapılan incelemede, cesedin dün kaybolan A.K'ye ait olduğu belirlendi.
Cenaze, savcılık işleminin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Gaziantep, Oğuzlar, Nizip, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Gaziantep'te sele kapılan çocuk ölü bulundu - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Hükümete alenen çağrıda bulundu: Sokağa çıkma yasağı ilan edilsin Haberler
Hükümete alenen çağrıda bulundu: Sokağa çıkma yasağı ilan edilsin
İspanya’da, koronavirüs salgınında bir günde tam 832 kişi öldü Haberler
İspanya'da, koronavirüs salgınında bir günde tam 832 kişi öldü
Koronavirüsün tedavisinde umutlandıran gelişme! Türk hekimler çalışmanın sonuna geldi Haberler
Koronavirüsün tedavisinde umutlandıran gelişme! Türk hekimler çalışmanın sonuna geldi
Vali, saat verdi! Otobüsle İstanbul dışına çıkışlar durduruluyor Haberler
Vali, saat verdi! Otobüsle İstanbul dışına çıkışlar durduruluyor
Karantina yurdundaki hakaret içeren yayın için harekete geçildi Haberler
Karantina yurdundaki hakaret içeren yayın için harekete geçildi
İran’da bir günde 139 kişi daha hayatını kaybetti, can kaybı 2517 oldu Haberler
İran'da bir günde 139 kişi daha hayatını kaybetti, can kaybı 2517 oldu
20 gün önce almıştı! Balıkesirli gencin aracı seyir halinde yandı Haberler
20 gün önce almıştı! Balıkesirli gencin aracı seyir halinde yandı
Boşandığı eşini sokak ortasında öldüren zanlının son paylaşımı dikkat çekti Haberler
Boşandığı eşini sokak ortasında öldüren zanlının son paylaşımı dikkat çekti

Son Dakika Güncel Haberleri

14:24: Halk pazarında 3 metre kuralı uygulaması başladı - Haber 14:23: 65 yaş üstü vatandaşları dolandıran 3 kişi yakalandı - Haber 14:23: Japonya'nın başkenti Tokyo'da sakin hafta sonu - Haber 14:23: DOKTORU ŞOK EDEN FOTOĞRAF: SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU - Haber 14:23: Manisa'da otobüslerde koronavirüs denetimi - Haber 13:52: Son dakika: İspanya'da Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı bir günde 832 kişi arttı - Haber 13:08: İran'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 2 bin 517'ye yükseldi - Haber 12:40: Son dakika: KKTC'de koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti - Haber 11:56: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın görevden alınmasına CHP'den ilk yorum - Ekonomi 11:40: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden vatandaş, 90 gün evden çıkamayacak - Haber 11:27: Son dakika: Yeni tip koronavirüs, tüm dünyada 600 binden fazla insana bulaştı - Haber 10:26: Profesörün canlı yayındaki "Süper bulaştırıcı var" çıkışı Samsun halkını tedirgin etti - Haberler