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Gaziantep'te sele kapılan çocuk ölü bulundu

Gaziantep'in Nizip ilçesinde hayvan otlatırken sele kapılan 13 yaşındaki çocuğun cesedi bulundu.

28.03.2020 14:36 | Son Güncelleme: 28.03.2020 14:37
Gaziantep 'in Nizip ilçesinde hayvan otlatırken sele kapılan 13 yaşındaki çocuğun cesedi bulundu.
Dün ilçeye bağlı Oğuzlar Mahallesi Fara mevkisinde keçi otlatan A.K. (13), bölgede etkili olan aşırı yağış sonrasında kayboldu.
Yakınlarının haber vermesi üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Gece saatlerine kadar bölgede arama çalışmasını yürüten ve sonuca ulaşamayan ekipler, kötü hava koşulları nedeniyle aramaya ara verdi.
Sabah aramalara devam eden ekipler, dere kenarında bir ceset bulan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gitti. Yapılan incelemede, cesedin dün kaybolan A.K'ye ait olduğu belirlendi.
Cenaze, savcılık işleminin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Gaziantep’te sele kapılan çocuk ölü bulundu

Kaynak: AA

Etiketler: Gaziantep, Oğuzlar, Nizip, Güncel

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Gaziantep'te sele kapılan çocuk ölü bulundu

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