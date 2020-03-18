Menü
Haberler››3. Sayfa››Gaziantep'te seri gasp çetesi çökertildi - Haberler

Gaziantep'te seri gasp çetesi çökertildi

Gaziantep'te seri gasp çetesi çökertildi Gaziantep'te vatandaşın korkulu rüyası seri gaspçı çetesi bir aylık takibin ardından ansızın yapılan operasyonla çökertildi.

18.03.2020 20:41 | Son Güncelleme: 18.03.2020 20:41
Gaziantep'te seri gasp çetesi çökertildi
Gaziantep'te seri gasp çetesi çökertildi
GAZİANTEP - Gaziantep'te vatandaşın korkulu rüyası seri gaspçı çetesi bir aylık takibin ardından ansızın yapılan operasyonla çökertildi. Yakalanan 3 şüpheli sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Şahinbey ilçesinde farklı tarihlerde Ünaldı ve Tekstilkent mahallerinde aynı yöntemlerle meydana gelen faili meçhul yağma olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda akşam işten çıkarak evine giden mağdurlara bıçak ve tabanca gösterip, darp ederek yağma eden 3 şüphelinin kimlikleri belirlendi. Gasp olaylarına karışan 3 şüpheli, bir aylık teknik ve fiziki takip sonucu yapılan operasyonla gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.
Şüphelilerin gasp anları da güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Kaynak: İHA

Etiketler : Gaziantep, 3. Sayfa

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Yorumlar

Manşet 

Haberler

Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüse karşı geliştirilen aşının ilk testlerine başlandı Haberler
Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüse karşı geliştirilen aşının ilk testlerine başlandı
Son Dakika: İtalya’da koronavirüsten ölenlerin sayısı 2978’e yükseldi Haberler
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 2978'e yükseldi
Bilim insanlarına göre koronavirüs insan yapımı değil Haberler
Bilim insanlarına göre koronavirüs insan yapımı değil
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün etkisini yitirmesi için gereken süreyi verdi Haberler
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün etkisini yitirmesi için gereken süreyi verdi
Arjantin’de iki kişinin cinsel ilişkisi yüzünden bir kasaba karantinaya alındı Haberler
Arjantin'de iki kişinin cinsel ilişkisi yüzünden bir kasaba karantinaya alındı
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan’dan gelen haber yüzleri güldürdü Haberler
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü
Koronavirüse karşı ’Türk Işın Tedavisi’ klinik çalışmalar için Sağlık Bakanlığı’na başvuru yapıldı Haberler
Koronavirüse karşı "Türk Işın Tedavisi" klinik çalışmalar için Sağlık Bakanlığı'na başvuru yapıldı
’Paniğe kapılmayın’ sözünü en iyi anlatan görüntü: Yaşlı adamın elleri boş kaldı Haberler
"Paniğe kapılmayın" sözünü en iyi anlatan görüntü: Yaşlı adamın elleri boş kaldı
Loading