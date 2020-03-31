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Gaziantep'te seyahat kısıtlamasına uymayanlara para cezası

Gaziantep'te yapılan denetimlerde, seyahat yolcu belgesi olmadığı gerekçesiyle idari para cezası uygulanan 10 yolcu karantinaya alındı.

31.03.2020 20:38 | Son Güncelleme: 31.03.2020 20:38
Gaziantep'te seyahat kısıtlamasına uymayanlara para cezası
Gaziantep 'te yapılan denetimlerde, seyahat yolcu belgesi olmadığı gerekçesiyle idari para cezası uygulanan 10 yolcu karantinaya alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimler artarak devam ediyor.

Bu kapsamda otoyol kuzey gişelerinde yapılan incelemede, İstanbul'dan Şanlıurfa'ya giden bir yolcu minibüsünde seyahat izin belgesi olmayan 10 kişi olduğu belirlendi. Yolculara idari para cezası kesildi, araç sürücüsüne ise yüzde 50 kapasiteden fazla yolcu taşımaktan cezai işlem uygulandı.
Yolcular ve araç sürücüsü 14 gün karantinaya alındı.
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Kaynak: AA

Etiketler: Gaziantep, Güncel
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