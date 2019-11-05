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Gaziantep'te silah kaçakçılarına operasyon: 3 gözaltı

Gaziantep'te polis ekiplerinin silah kaçakçılarına yönelik yaptığı operasyonda 3 kişi gözaltına alınırken 8 tabanca ele geçirildi.

05.11.2019 15:24 | Son Güncelleme: 05.11.2019 15:28Gaziantep'te silah kaçakçılarına operasyon: 3 gözaltı
Gaziantep'te polis ekiplerinin silah kaçakçılarına yönelik yaptığı operasyonda 3 kişi gözaltına alınırken 8 tabanca ele geçirildi.

Gaziantep'te Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipler tarafından yürütülen çalışma kapsamında "İzinsiz Olarak Ateşli Silah ve Mermileri Ülkeye Sokma, İmal Etmek, Nakletmek ve Satmak" suçları kapsamında operasyon yapıldı. Operasyonda 8 tabanca ve silah üretim ve tamirinde kullandığı belirlenen çok sayıda malzeme ele geçirildi. Yakalanan 3 kişi hakkında 6136 SKM kapsamında "Silah Ticareti Yapmak" suçundan adli işlemlere başlandı. - GAZİANTEP

3. Sayfa

Kaynak: İHA

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