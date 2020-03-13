Gaziantep'te silah kaçakçılığı iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı
Gaziantep'te silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 3 şüpheli yakalandı.
13.03.2020 15:50 | Son Güncelleme: 13.03.2020 15:50
Gaziantep'te silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 3 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cengiz Topel Mahallesi'nde önceden belirlenen iki adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda kaçak silah satışı yaptığı gerekçesiyle 3 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların adreslerinde 1 otomatik silah, 6 tabanca şarjörü, 2 kurusıkı tabanca ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cengiz Topel Mahallesi'nde önceden belirlenen iki adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda kaçak silah satışı yaptığı gerekçesiyle 3 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların adreslerinde 1 otomatik silah, 6 tabanca şarjörü, 2 kurusıkı tabanca ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
Kaynak: AA
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