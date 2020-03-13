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Gaziantep'te silah kaçakçılığı iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı

Gaziantep'te silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 3 şüpheli yakalandı.

13.03.2020 15:50 | Son Güncelleme: 13.03.2020 15:50
Gaziantep'te silah kaçakçılığı iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı
Gaziantep'te silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 3 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cengiz Topel Mahallesi'nde önceden belirlenen iki adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda kaçak silah satışı yaptığı gerekçesiyle 3 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların adreslerinde 1 otomatik silah, 6 tabanca şarjörü, 2 kurusıkı tabanca ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Kaynak: AA

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