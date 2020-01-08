Gaziantep'te silah kaçakçılığı iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı

Gaziantep'te silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 6 şüpheli yakalandı. Güncel Kaynak: AA
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Güneykent, Deniz, Ertuğrul Gazi ve Dumlupınar mahallelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda kaçak silah satışı yaptığı gerekçesiyle 6 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların adreslerinde 3 tabanca, 2 pompalı tüfek ve bu silahlara ait 24 fişek ele geçirildi.
Zanlılar sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.