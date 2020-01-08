Haberler » Güncel » Gaziantep'te silah kaçakçılığı iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı - Haber

Gaziantep'te silah kaçakçılığı iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı

Gaziantep'te silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 6 şüpheli yakalandı.

08.01.2020 16:24 | Son Güncelleme: 08.01.2020 16:24Gaziantep'te silah kaçakçılığı iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı
Gaziantep'te silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 6 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Güneykent, Deniz, Ertuğrul Gazi ve Dumlupınar mahallelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda kaçak silah satışı yaptığı gerekçesiyle 6 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların adreslerinde 3 tabanca, 2 pompalı tüfek ve bu silahlara ait 24 fişek ele geçirildi.
Zanlılar sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:10  Eski OMÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şahinoğlu emekliye ayrıldı - Haber
17:09  Atanamayınca lastikçisi oldu - Haber
17:08  "Son Devrin Bilim Abidesi Fuat Sezgin" belgeselinin galası yapıldı - Haber
17:08  CHP'li Çeviköz: ABD ve İran, itidalli davranmak durumunda - Haber
17:03  Tollu: "500 kişilik ekiple çalıştık" - Haber
16:08  Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD-İran gerilimi için açıklama: İzin vermeyeceğiz - Haber
15:42  Sınıfta arkadaşlarıyla tartışan liseli kız, dördüncü kattaki sınıfının penceresinden atladı - Haber
15:27  KKTC sele teslim oldu! Güney Kıbrıs'ta sarı alarm verildi - Haber
15:15  Cam silerken dengesini kaybeden kadın beşinci kattan dereye düştü - Haber
14:35  Yılbaşı gecesi, Rus turiste cinsel istismarda bulunan şahsa 7 yıl hapis cezası verildi - Haber
8.01.2020 17:16:11