Gaziantep'te silah kaçakçılığı iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı

Gaziantep'te silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 6 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Güneykent, Deniz, Ertuğrul Gazi ve Dumlupınar mahallelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda kaçak silah satışı yaptığı gerekçesiyle 6 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların adreslerinde 3 tabanca, 2 pompalı tüfek ve bu silahlara ait 24 fişek ele geçirildi.

Zanlılar sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Kaynak: AA