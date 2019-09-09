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Gaziantep'te silah kaçakçılığı operasyonu: 2 tutuklama

Gaziantep'te 8 adrese düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

09.09.2019 16:22 Gaziantep'te silah kaçakçılığı operasyonu: 2 tutuklama
Gaziantep'te 8 adrese düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'izinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma, imal etme, nakletme, satma' suçlarına yönelik çalışma yaptı. Polis, Gaziantep ve Kilis'teki 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda 6 tabanca, 54 fişek ve 8 şarjör ele geçirilirken, 6 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan S.K., A.T., H.K., H.D., H.K. ve M.A.K. ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 2'si tutuklanırken 2 şüpheli adli kontrol şartıyla 2'si de savcılıkça serbest bırakıldı. - GAZİANTEP

Gaziantep, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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