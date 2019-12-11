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Gaziantep'te silah kaçakçılığı operasyonu: 4 gözaltı

GAZİANTEP'te jandarma ekiplerince, silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı.

11.12.2019 11:25 | Son Güncelleme: 11.12.2019 11:25Gaziantep'te silah kaçakçılığı operasyonu: 4 gözaltı

GAZİANTEP'te jandarma ekiplerince, silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Işıklı Mahallesi'nde silah kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. 10 gün süren teknik ve fiziki çalışmaların ardından mahalledeki adreslere jandarma ekiplerince dün gece eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 uzun namlulu tüfek ile bu silahlara ait 4 şarjör, 3 tabanca ve bunlara ait 4 şarjör ve 224 kurşun ile 18 av tüfeği fişeği ele geçirildi. Silahlara ve mermilere el koyan ekipler; M.B., A.B., B.B. ve İ.B.'yi gözaltına alarak sorgulamak üzere karakola götürdü.



Jandarma, Güncel

Kaynak: DHA

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