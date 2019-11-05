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Gaziantep'te silah tüccarlarına operasyon: 3 gözaltı

Gaziantep'te silah tüccarlarına operasyon: 3 gözaltıGAZİANTEP - Gaziantep'te polis ekipleri, silah tüccarlarına yönelik yaptığı operasyonda 3 kişi gözaltına alınırken 8 adet tabanca ele geçirildi.

05.11.2019 16:20 | Son Güncelleme: 05.11.2019 16:23
Gaziantep'te silah tüccarlarına operasyon: 3 gözaltı
GAZİANTEP - Gaziantep'te polis ekipleri, silah tüccarlarına yönelik yaptığı operasyonda 3 kişi gözaltına alınırken 8 adet tabanca ele geçirildi.
Gaziantep'te Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipler tarafından silah tüccarlarına yönelik planlı yürütülen çalışma kapsamında "İzinsiz Olarak Ateşli Silah ve Mermileri Ülkeye Sokma, İmal Etmek, Nakletmek ve Satmak" suçları kapsamında operasyon yapıldı. Operasyonda 8 tabanca ve silah üretim ve tamirinde kullandığı belirlenen çok sayıda malzeme ele geçirildi
Yakalanan 3 kişi hakkında 6136 SKM kapsamında "Silah Ticareti Yapmak" suçundan adli işlemlere başlandı.
Gaziantep'te silah tüccarlarına operasyon: 3 gözaltı

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Kaynak: İHA


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