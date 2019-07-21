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Gaziantep'te silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü,1 kişi yaralandı.

21.07.2019 11:53 Gaziantep
Gaziantep'in Nizip ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü,1 kişi yaralandı.
Gaziantep- Şanlıurfa otoyolu Keklik Köprüsü yakınlarında, aralarında husumet bulunan iki grup arasında tartışma çıktı.
Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, Abdullah B. ile İbrahim Halil Deniz tabancayla yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan İbrahim Halil Deniz, buradaki müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Abdullah B'nin ise Nizip Devlet Hastanesinde tedavisi sürüyor.
Jandarma ekipleri olayla ilgili 2 zanlıyı gözaltına aldı.
Kaynak: AA
Gaziantep, Şanlıurfa, Nizip, Güncel

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