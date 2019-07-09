Gaziantep'te silahlı kavga 1 ölü

Gaziantep'te silahlı kavga 1 ölüGaziantep'te, Suriye uyluklu Muhammed Nağme (17), çıkan kavgada tabanca ile vurularak öldürüldü.Olay, öğle saatlerinde Şenyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Muhammed Nağme, parkta oturduğu sırada yanına gelen kimliği belirsiz bir kişi ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Nağme, tabancayla vurularak öldürüldü. Şüpheli kaçarken, parktaki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Muhammed Nağme'nin hayatını kaybettiği belirlendi.Nağme'nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, polis ekipleri kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.