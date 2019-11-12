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Gaziantep'te silahlı kavga: 1 yaralı

Gaziantep'te iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, kavgayla alakası olmayan bir kişi av tüfeğiyle vurularak ağır yaralandı.

12.11.2019 16:37 | Son Güncelleme: 12.11.2019 16:44Gaziantep'te silahlı kavga: 1 yaralı
'te iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, kavgayla alakası olmayan bir kişi av tüfeğiyle vurularak ağır yaralandı.

Olay, Şahinbey ilçesine bağlı Barış Mahallesi'nde öğleden sonra meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle öfkelenen grup üyeleri arasında tabanca ve av tüfeğinin de kullanıldığı kavga çıktı. Bu sırada yaşanan kovalamacada kavgayla alakası olmayan 27 yaşındaki Murat D., kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen av tüfeğinden çıkan saçmalara hedef oldu. Vücuduna isabet eden saçmalarla ağır yaralanan iki çocuk babası Murat D., çevredekilerin ihbarıyla sevk edilen ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastanede ameliyata alınan Murat D.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Polis, mahallede geniş güvenlik önlemi alırken, kavgaya karışanların kimliğinin belirlenip yakalanması için çalışma başlattı. - GAZİANTEP

Barış Mahallesi, Gaziantep, kavga, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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