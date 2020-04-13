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Gaziantep'te silahlı kavga: 2 yaralı

Gaziantep'te aralarında husumet bulunan yabancı uyruklu iki grubun silahlı kavgasında 2 kişi yaralandı.

13.04.2020 20:15 | Son Güncelleme: 13.04.2020 20:16
Gaziantep'te silahlı kavga: 2 yaralı
Gaziantep 'te aralarında husumet bulunan yabancı uyruklu iki grubun silahlı kavgasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şahinbey ilçesi Fırat Mahallesi 6. sokakta meydana geldi. İddiaya göre aralarında husumet bulunan yabancı uyruklu iki grup burada karşı karşıya geldi. İki grubun silahlı kavgasında iki kişi ayağından vurularak yaralandı. Yaralılar çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İki kişi yaralayarak olay yerinden kaçan şahısları arama çalışmaları ise sürüyor.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Etiketler: Gaziantep, Şahinbey, Fırat, 3. Sayfa
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