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Gaziantep'te silahlı kavga: 4 yaralı

Gaziantep'teki iki komşu arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

18.08.2019 15:32
Gaziantep'te silahlı kavga: 4 yaralı
Gaziantep'teki iki komşu arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, merkez Şehitkamil İlçesi Büyükpınar Mahallesi'nde yaşayan iki aile arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma yaşandı.
Tartışmanın büyümesi üzerine kavgaya karışan bazı kişiler evden getirdikleri av tüfeğiyle ateş etmeye başladı. Bu sırada yaralanan D.M.Ç, S.Ç, B.Ç. ve E.Ç, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemlerini alırken, tarafları sakinleştirmeye çalıştı.
Olaylar sırasında 2 aracın hasar gördüğü kavgaya karıştığı belirlenen 4 kişi de gözaltına alındı.
Gaziantep'te silahlı kavga: 4 yaralı

Şehitkamil, Gaziantep, Güncel

Kaynak: AA

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