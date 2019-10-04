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Gaziantep'te silahlı kavga: 4 yaralı

Gaziantep'te silahlı kavga: 4 yaralıGAZİANTEP - Gaziantep'te iki grup arasında yaşanan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

04.10.2019 15:32
Gaziantep'te silahlı kavga: 4 yaralı
GAZİANTEP - Gaziantep'te iki grup arasında yaşanan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.
Olay, Şahinbey ilçesi Etiler Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Reşat Y. alacak-verecek meselesi yüzünden Mahmut, Mehmet ve Süleyman A. ile Mahmut A.'ya ait iş yerinde tartıştı. Tartışmanın büyümesi ile çıkan kavgada Reşat Y., yanındaki tabancayla Mahmut, Mehmet ve Süleyman A.'ya peş peşe ateş etti. Reşat Y., kaçmak istediği esnada olay yerine gelen bir polis tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Yaralılar, silah seslerini duyanların ihbarıyla çağrılan ambulanslarla hastanelere götürülerek tedavi altına alındı. Polis ekipleri, olay yerini güvenlik şeridiyle kapatıp, delil topladı. Reşat Y.'nin tabancasının ve cep telefonunun kaldırım kenarında olduğu görülürken, cep telefonu uzun bir süre çaldı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
Gaziantep'te silahlı kavga: 4 yaralı

Gaziantep, Şahinbey, kavga, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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