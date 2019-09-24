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Gaziantep'te silahlı kavga: 7 gözaltı

Gaziantep'te çocukların kavgasına büyüklerin karışması üzerine çıkan silahlı kavgada 7 kişi yakalandı.

24.09.2019 15:31
Gaziantep'te çocukların kavgasına büyüklerin karışması üzerine çıkan silahlı kavgada 7 kişi yakalandı.
Merkez Şahinbey İlçesi Barış Mahallesi'nde oyun yüzünden iki çocuk kavgaya etmeye başladı. Kısa süre sonra olaya karışan büyükler, birbirine tabanca ve pompalı tüfekle ateş etti.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis, mahalleye giriş ve çıkışları kapattı.
Mahallede bulunan evlere giren ekipler, kavgaya karıştığı ve silahla ateş ettiği gerekçesiyle 7 kişiyi gözaltına aldı.
Geniş güvenlik önlemleri altında mahalleden çıkarılan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Ekiplerin mahalledeki güvenlik önlemi devam ediyor.
Gaziantep'te silahlı kavga: 7 gözaltı

Barış Mahallesi, Gaziantep, Güncel

Kaynak: AA

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