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Gaziantep'te silahlı kavga sırasında yoldan geçen kişi vuruldu

Gaziantep'te iki grup arasında çıkan silahlı kavga sırasında yoldan geçen kişi vuruldu.

12.11.2019 16:50 | Son Güncelleme: 12.11.2019 16:50Gaziantep'te silahlı kavga sırasında yoldan geçen kişi vuruldu
'te iki grup arasında çıkan silahlı kavga sırasında yoldan geçen kişi vuruldu.
Alınan bilgiye göre, ilçesi Beydilli Mahallesi 66052'inci Sokak'ta iki grup arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine gruptakiler birbirine tabancayla ateş etmeye başladı. O sırada yoldan geçen ve iki grubun arasında kalan kalan Murat Dalfer (26) başına mermi isabet etmesi sonucu ağır yaralandı.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan Dalfer'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Polis kavgaya karışan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Gaziantep, Şahinbey, kavga, Güncel

Kaynak: AA

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