Gaziantep'te Silahlı Saldırıya Uğrayan Kişi Yaralandı

Gaziantep
'te işyerinde silahlı saldırıya uğrayan kişi, ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, esnaf Ali Taş
(64), Batıkent Mahallesi Ali İhsan Göğüs Caddesi'ndeki havlu satışı yaptığı dükkanına gelen henüz kimliği belirsiz kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı.
112 Acil Servis
ekiplerince 25 Aralık
Devlet Hastanesine kaldırılan Taş'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Olay yerinde incelemelerini sürdüren polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Ali ihsan, Ali Taş, Gaziantep, Güncel
Kaynak: AA