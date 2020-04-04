Gaziantep'te sıvı uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı
Gaziantep'te 3,5 litre sıvı uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.
04.04.2020 13:04 | Son Güncelleme: 04.04.2020 13:04
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli bir araçta arama yaptı.
Aramada pet şişe içerisinde 3,5 litre sıvı metamfetamin ele geçirildi.
Araçtaki 2 zanlı gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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