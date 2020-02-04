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Gaziantep'te sobadan sızan gazdan zehirlenen anne ve oğlu öldü

Gaziantep'te sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 84 yaşındaki anne ile 39 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti.

04.02.2020 16:28 | Son Güncelleme: 04.02.2020 16:33Gaziantep'te sobadan sızan gazdan zehirlenen anne ve oğlu öldü
'te sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 84 yaşındaki anne ile 39 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti.

Olay, ilçesi Beydilli Mahallesi'nde meydana geldi. Aynı evde yaşayan anne ve oğlundan 2 gün boyunca alınamaması üzerine şüphelenen yakınları çilingirle açtıkları evde anne ve oğlunu hareketsiz halde buldu. Polis ve 112 sağlık ekiplerine haber verilmesinin ardından olay yerinde yapılan incelemede Döne A. ve oğlu Cuma A.'nın öldüğü belirlendi. Cenazeler otopsi yapmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. - GAZİANTEP

Gaziantep, Şahinbey, Anne, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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