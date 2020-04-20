Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Gaziantep'te sokağa çıkan 20 yaş altına ceza

Gaziantep'te sokağa çıkan 20 yaş altına cezaGAZİANTEP'te, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkma yasağı getirilen 20 yaş altı çok sayıda kişi, kurala uymadı.

20.04.2020 16:49 | Son Güncelleme: 20.04.2020 16:53
Gaziantep 'te sokağa çıkan 20 yaş altına ceza
GAZİANTEP'te, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkma yasağı getirilen 20 yaş altı çok sayıda kişi, kurala uymadı. Polis ekiplerince yapılan denetimler sırasında dışarıda gezerken yakalanan çok sayıda gence idari para cezası kesildi.
Koronavirüs salgınına karşı alıan tedbirler kapsamında İçişleri Bakanlığı'nca sokağa çıkma yasağı getirilen 20 yaş altı çok sayıda kişi, bugün sıcak ve güneşli havanın da etkisiyle dışarı çıktı. Hava sıcaklığının 25 derece olduğu kentte dışarı çıkan 20 yaş altı çok sayıda kişi, yoğunluğun oluştuğu Gaziler Caddesi ve diğer bölgelerde denetim yapan polis ekiplerince durduruldu. Yapılan kimlik kontrollerinde 20 yaşın altında olduğu saptanan çok sayıda gence polis ekiplerince 789 TL idari para cezası kesildi.
Polis, çoğunluğu banka işlemlerini gerekçe göstererek dışarı çıktığını öne süren gençlere cezai işlem uygulamasından sonra evlerine dönmeleri uyarısında bulundu.
HAFTA SONU 5 BİN 350 KİŞİYE CEZA
Öte yandan, Gaziantep'te, cumartesi ve pazar günü tedbir kapsamında sokağa çıkma yasağını ihlal eden 5 bin 350 kişiye de cezai işlem uygulandığı bildirildi. Gaziantep’te sokağa çıkan 20 yaş altına ceza

Kaynak: DHA

Etiketler: Gaziantep, Polis, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Oyuncu Gökhan Alkan’ın mesajları ifşa oldu: Her bir zerrende olmalıyım Haberler
Oyuncu Gökhan Alkan'ın mesajları ifşa oldu: Her bir zerrende olmalıyım
İl il gezen 5 pazarcıda koronavirüs çıktı, 22 ev karantinaya alındı Haberler
İl il gezen 5 pazarcıda koronavirüs çıktı, 22 ev karantinaya alındı
Bir ilçe diken üstünde! Topluca yüzeye çıkan yılanlar paniğe neden oldu Haberler
Bir ilçe diken üstünde! Topluca yüzeye çıkan yılanlar paniğe neden oldu
Aynadaki görüntü, muhabiri sosyal medyanın diline düşürdü Haberler
Aynadaki görüntü, muhabiri sosyal medyanın diline düşürdü
Erdoğan’dan ’Koronavirüs salgını ne zaman bitecek?’ sorusuna herkesi umutlandıran yanıt Haberler
Erdoğan'dan "Koronavirüs salgını ne zaman bitecek?" sorusuna herkesi umutlandıran yanıt
Arazi kavgası kanlı bitti! Kardeşi ve yeğenini öldürdü, yengesini yaraladı Haberler
Arazi kavgası kanlı bitti! Kardeşi ve yeğenini öldürdü, yengesini yaraladı
Oğlunun can sıkıntısını gidermek isteyen baba, bedelini ağır ödedi Haberler
Oğlunun can sıkıntısını gidermek isteyen baba, bedelini ağır ödedi
Erdoğan’ın yol inşaatı eleştirisine İBB’den 10 maddelik cevap geldi Haberler
Erdoğan'ın yol inşaatı eleştirisine İBB'den 10 maddelik cevap geldi
Haberler ›› Güncel ››Gaziantep'te sokağa çıkan 20 yaş altına ceza - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:36: İngilizler Kovid-19 nedeniyle uluslararası soruşturma ve Çin'den tazminat istiyor - Haber 18:36: Kazakistan, Kovid-19'la mücadelede komşularına desteği sürdürüyor - Haber 18:34: Devrilen traktörün altında kalan çiftçi öldü - Haber 18:34: Trakya'nın ilk karantina köyünde karantina 7 gün uzatıldı - Haber 18:34: Kırklareli'nin Kurudere köyündeki karantina süresi 7 gün uzatıldı - Haber 18:26: Aydın'da il il gezen 5 pazarcıda koronavirüs çıktı, 22 ev karantinaya alındı - Haber 17:49: Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın cenazesine katılanlar karantinaya alındı - Haber 17:04: Son Dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 40 bin 690'a yükseldi - Haberler 16:52: İfşa edilen mesajlar sonrası Kerem Tunçeri'den ilk açıklama: Dava açmak için gerekli başvuruları yaptım - Spor 15:25: Son dakika: Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı başladı! Erdoğan toplantı sonrasında kamera karşısına geçecek - Haber 13:14: Son Dakika: Erdoğan'dan yerli solunum cihazı üreten firmalara gözdağı: Ayda 5 bini üretemezseniz hesabını sorarız - Ekonomi