Gaziantep'te sokağa çıkan çocuklar, parklara koştu

Gaziantep'te sokağa çıkan çocuklar, parklara koştuGAZİANTEP'te, koronavirüs tedbirleri kapsamında 4 saat için sokağa çıkmalarına izin verilen 0-14 yaş çocuklar, parklarda oynadı.

13.05.2020 14:04 | Son Güncelleme: 13.05.2020 14:09
Gaziantep'te sokağa çıkan çocuklar, parklara koştu
GAZİANTEP'te, koronavirüs tedbirleri kapsamında 4 saat için sokağa çıkmalarına izin verilen 0-14 yaş çocuklar, parklarda oynadı. Yasak olduğu için oyun araçlarının bulunduğu alanlara giremeyen çocuklar, bisiklet kullanıp, hava aldı.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları yasaklanan 0-14 yaş grubundaki çocuklara, bugün için 11.00 ile 15.00 saatleri arasında izin verildi. Gaziantep'te dışarı çıkan çocuklar, park ve bahçelere gitti. Yasak olduğu için oyun araçlarının bulunduğu alanlara giremeyen çocuklar, bisiklet kullanıp, hava aldı. Sosyal mesafeye dikkat eden aileler, uzun süre sonra sokağa çıkan çocuklarının heyecanlı olduğunu söyledi. Bazı çocuklar, izin süresi bitene kadar dışarıda eğleneceklerini ve okulu da çok özlediklerini söyledi. Gaziantep’te sokağa çıkan çocuklar, parklara koştu

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Gaziantep, Güncel, Haber

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