Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Gaziantep'te sokağa çıkan vatandaşlara ceza yazıldı

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın genelgesiyle sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinin ardından Gaziantep'te cadde ve sokaklar boşaldı.

11.04.2020 12:03 | Son Güncelleme: 11.04.2020 12:04
Gaziantep'te sokağa çıkan vatandaşlara ceza yazıldı

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın genelgesiyle sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinin ardından Gaziantep 'te cadde ve sokaklar boşaldı. Hem dışarı çıkan, hem de trafik kuralını ihlal eden vatandaşlara ise cezai işlem uygulandı.

Gaziantep kent merkezinde, 2 günlük sokağa çıkma yasağının ilk gününde cadde ve sokaklar boşaldı. Polis ekipleri, yasağa rağmen dışarı çıkan vatandaşlara ceza yazıp, uyardı. Trafik polisleri tek tek araçları durdurup izin belgesi kontrolü yaptı. İzni olmayanlar ise evde kalmaları konusunda uyarıldı. Sokağa çıkan vatandaşlardan kimisi zorluk çıkarırken, kimisi de yasaktan haberi olmadığını, yürüyüş yapmak için çıktığını söyledi.

HEM DIŞARI ÇIKTI, HEM TRAFİK KURALLARINA UYMADI

Sokağa çıkan ve otomobiliyle ters yönde ilerleyerek kurallara uymayan Ahmet Köcer'e ise trafik kurallarını ve sokağa çıkma yasağını ihlal etmekten ceza yazıldı. Ahmet Köcer, "Aracımın benzini bitmişti, benzin aldım. Sokağa çıkma yasağından haberim yoktu. Polisler işlem yaparsa yapsın, yapacak bir şey yok" dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Gaziantep, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Şeyma’dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil Haberler
Şeyma'dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil
Bahçeli’nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi Haberler
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi
Sokağa çıkma yasağına aldırış etmeden fuhuş pazarlığı yaptı Haberler
Sokağa çıkma yasağına aldırış etmeden fuhuş pazarlığı yaptı
Yasağı ihlal edenlere ilk ceza kesildi! İşte ödedikleri meblağ Haberler
Yasağı ihlal edenlere ilk ceza kesildi! İşte ödedikleri meblağ
Sokağa çıkma yasağına 1 saat kala feci şekilde can verdiler Haberler
Sokağa çıkma yasağına 1 saat kala feci şekilde can verdiler
Meteoroloji’den 8 kente sağanak yağış uyarısı Haberler
Meteoroloji'den 8 kente sağanak yağış uyarısı
Salgınla topyekün mücadele ettiğimiz bu günlerde hastanede çekilen video pes dedirtti Haberler
Salgınla topyekün mücadele ettiğimiz bu günlerde hastanede çekilen video pes dedirtti
Belediye başkanı paniğe kapılan halkı böyle sakinleştirdi: Biz büyükşehir değiliz Haberler
Belediye başkanı paniğe kapılan halkı böyle sakinleştirdi: Biz büyükşehir değiliz
Haberler ›› Güncel ››Gaziantep'te sokağa çıkan vatandaşlara ceza yazıldı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

12:26: Kahramanmaraş sessizliğe büründü - Haber 12:26: Denizli'de fuhuş operasyonunda 8 şüpheliye para cezası - Haber 12:26: Keban'da çiftçiye 3 bin ceviz fidanı dağıtıldı - Haber 12:26: Başkan Özdemir, bir yılını değerlendirdi - Haber 12:24: Hizmet-İş'ten sağlık çalışanlarına siperlikli maske - Haber 12:13: Bahçeli'nin yardımcısı, sokağa çıkma yasağını sert sözlerle eleştirdi - Haberler 11:29: Sokağa çıkma yasağına rağmen fuhuş pazarlığı yapan kadın, böyle görüntülendi - Haberler 11:09: Son dakika: Sokağa çıkma yasağı olan illerde vatandaşlara ekmek dağıtımı başladı - Haber