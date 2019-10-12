Haberler » 3. Sayfa » Gaziantep'te sosyal medyadan terörü destekleyenlere soruşturma

Gaziantep'te sosyal medyadan terörü destekleyenlere soruşturma

Gaziantep'te sosyal medya üzerinden terörü destekleyici ve övücü paylaşımda bulunan 63 kişi hakkında işlem başlatıldı.

12.10.2019 10:09Gaziantep'te sosyal medyadan terörü destekleyenlere soruşturma
Gaziantep'te sosyal medya üzerinden terörü destekleyici ve övücü paylaşımda bulunan 63 kişi hakkında işlem başlatıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu'nun sürdürdüğü Barış Pınarı Harekatı durmaksızın devam ederken sosyal medyadan operasyonu karalayıcı, terör destekleyici ve övücü paylaşım yapanlara yönelik soruşturmalar da hız kazandı. Gaziantep'te, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün yaptığı çalışmalar sonucu terör örgütü unsurlarına destek vermek amacıyla övücü, destekleyici paylaşım ve yorumlarda bulunan 63 kişi belirlendi.

Yapılan çalışmalar neticesinde 29'u Gaziantep'te, 32'si il dışında ve 2'si yurt dışından olmak üzere toplam 63 şahıs hakkında açık kaynak raporu düzenlenerek adli işlemlere başlandığı vurgulandı. - GAZİANTEP

Gaziantep, TSK, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
11:12 Yaralı Baykuş tedavi altına alındı
11:07 Rasulayn'ın doğu kısmında çatışmalar yoğunlaştı
10:51 Uyuşturucu kullanan şahıslar yakalandı
10:51 Siirt'te 2 bin 280 paket kaçak sigara ele geçirildi
10:46 Sosyal medyada terör örgütü propagandası yapan 1 kişi tutuklandı
10:44 (Özel) Denizli'de intihar eden üniversiteli gencin siyanür içtiği iddiası
10:46 Basın mensuplarının bulunduğu otelin yakınlarına ikinci kez havan topu düştü
12.10.2019 11:23:36