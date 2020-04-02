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Gaziantep'te 'sosyal mesafe'siz kuyruk

Gaziantep'te 'sosyal mesafe'siz kuyrukGAZİANTEP'te, PTT şubesi önünde kuyruk oluşturanların, koronavirüs tedbirleri kapsamında 'sosyal mesafe' kuralına uymadığı gözlendi.

02.04.2020 17:34 | Son Güncelleme: 02.04.2020 17:37
Gaziantep 'te 'sosyal mesafe'siz kuyruk
GAZİANTEP'te, PTT şubesi önünde kuyruk oluşturanların, koronavirüs tedbirleri kapsamında 'sosyal mesafe' kuralına uymadığı gözlendi. Görevliler, sıradakileri, aralarında mesafe bırakmaları için sık sık uyardı.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında, 2 milyon ihtiyaç sahibi aileye yapılan 1000 liralık ödemelerin ardından ikinci günde de PTT önlerinde yoğunluk oluştu. Gaziantep'te bulunan birçok mahalledeki PTT şubesi önüne gelenler, para çekmek için uzun kuyruklar oluşturdu. Sıradakilerin 'sosyal mesafe' kuralına uymadığı gözlendi. Görevliler ise kuyruktakileri, aralarında mesafe bırakmaları için sık sık uyardı.
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Gaziantep’te ’sosyal mesafe’siz kuyruk

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Gaziantep, PTT, Güncel

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Gaziantep'te 'sosyal mesafe'siz kuyruk
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