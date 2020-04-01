Gaziantep'te stokçuluk yapan ve sahte ürün üreten 4 kişi gözaltına alındı
Gaziantep'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan denetimde tıbbi temizlik malzemesi stokladıkları ve sahte ürün ürettikleri iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı.
01.04.2020 20:14 | Son Güncelleme: 01.04.2020 20:14
Gaziantep 'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan denetimde tıbbi temizlik malzemesi stokladıkları ve sahte ürün ürettikleri iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında sahte hijyen malzemesi üreten ve stoklayan işletmelere yönelik çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, tıbbi temizlik malzemesi stokladıkları ve sahte ürün ürettikleri iddiasıyla 4 şüpheliyi gözaltına alırken, 9 bin litre etil alkol de ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında sahte hijyen malzemesi üreten ve stoklayan işletmelere yönelik çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, tıbbi temizlik malzemesi stokladıkları ve sahte ürün ürettikleri iddiasıyla 4 şüpheliyi gözaltına alırken, 9 bin litre etil alkol de ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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Kaynak: AA