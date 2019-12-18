Haberler » Güncel » Gaziantep'te su tankerleri hırsızlığında 313 kamera kaydının incelenmesiyle şüphelilere ulaşıldı - Haber

Gaziantep'te su tankerleri hırsızlığında 313 kamera kaydının incelenmesiyle şüphelilere ulaşıldı

Gaziantep'te 8 tonluk 2 su tankerinin çalınmasına ilişkin 313 kamera kaydının incelenmesiyle şüpheliler tespit edildi.

18.12.2019 21:30 | Son Güncelleme: 18.12.2019 21:30Gaziantep'te su tankerleri hırsızlığında 313 kamera kaydının incelenmesiyle şüphelilere ulaşıldı
'te 8 tonluk 2 su tankerinin çalınmasına ilişkin 313 kamera kaydının incelenmesiyle şüpheliler tespit edildi.
Alınan bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şehitkamil ilçesine bağlı kırsal Bedirkent Mahallesi'nde 8 tonluk 2 su tankerinin çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Yapılan araştırmada 313 hurdacıda kamera kaydını inceleyen jandarma, şüphelilerin C.B. ile başka suçtan cezaevinde bulunan M.C. olduğunu belirledi.
Düzenlenen operasyonla C.B gözaltına alındı.
Tankerlerin satıldığı hurdacıları belirleyen jandarma, ulaştığı su tankerlerini sahibine teslim etti.

Gaziantep, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

23:08 Gaziantep'te yasa dışı bahis operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı - Haber
23:05 Gıda zehirlenmesi şüphesi - Haber
23:05 Eskişehir'de otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü - Haber
23:03 TÜRKPA dönem başkanlığı Azerbaycan'a geçti - Aile fotoğrafı (2) - Haber
23:02 Kılıçdaroğlu AB Büyükelçileri ile bir araya geldi - Haber
21:05 Türkiye'yi bekleyen 'su' tehlikesi! Yakın gelecekte kıtlık yaşanabilir - Haber
20:25 Uçakta "Ben FETÖ'cüyüm, uçağı patlatacağım" diye bağıran kadın tutuklandı - Haber
20:07 Bakan Kurum'dan Kanal İstanbul ve Salda Gölü açıklaması - Haber
19:56 Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Hollanda'ya FETÖ tepkisi: Kabul edilemez - Haber
19:32 Uludağ'da kaybolan amatör dağcılar işte böyle bulundu - Haber
18.12.2019 23:10:17