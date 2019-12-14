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Gaziantep'te suç örgütüne yönelik operasyonda 6 kişi yakalandı

Gaziantep'te düzenlenen suç örgütü operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

14.12.2019 14:36 | Son Güncelleme: 14.12.2019 14:36Gaziantep'te suç örgütüne yönelik operasyonda 6 kişi yakalandı
'te düzenlenen suç örgütü operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek, örgüt menfaatleri doğrultusunda suç işlemek ve nitelikli hırsızlık suçlarından aranan şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenledi.
Eş zamanlı olarak 8 adrese düzenlenen operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 1'i kurusıkı 4 tabanca, 90 mermi ve 6 cep telefonu bulundu.
Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüphelilerden birinin, hakkındaki 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle de arandığı belirlendi.

Gaziantep, Polis, Güncel

Kaynak: AA

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