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Gaziantep'te süne zararlısına karşı biyolojik mücadele

İslahiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce süne zararlısına karşı biyolojik mücadele tamamlandı.

Gaziantep'te süne zararlısına karşı biyolojik mücadele
06.05.2020 15:12 | Son Güncelleme: 06.05.2020 15:12
İslahiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce süne zararlısına karşı biyolojik mücadele tamamlandı.
İlçeye bağlı 13 kırsal mahallede 62 bin dekar alanda süne zararlısına karşı biyolojik mücadele kapsamında 800 paket faydalı böcek yumurtası salımı yapıldı.
Bayraktepe, Ağalarobası, Kalaycık, Çubuk, Örtülü ve Zincirli gibi ilçeye bağlı 13 mahallede çalışmalarını tamamladı.
Yaklaşık 150 bin dekar buğday ekili alanın bulunduğu ilçede, herhangi bir kimyasal müdahale yapılmadan doğa dostu biyolojik mücadele gerçekleştiriliyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Güncel, Haber

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