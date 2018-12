Gaziantep'te, 'Sünnetin Aktüel Değeri' Sempozyumu

04 Aralık 2018 Salı 15:00



04 Aralık 2018 Salı 15:00

Eyyüp BURUN- GAZİANTEP- DHA Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) İlahiyat Fakültesi tarafından 'Sünnetin Aktüel Değeri konulu sempozyum düzenlendi.GAÜN Mavera Kültür Merkezi'nde düzenlenen sempozyuma, Büyütşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin Rektör Prof. Dr. Ali Gür, Prof. Dr. Mehmed Said Hatiboğlu ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Sempozyumun açılış konuşmasını yapan Rektör Gür, Hazreti Muhammed 'in yaşadığı dönemdeki söylem ve yaptıklarının iyi anlaşılması gerektiğini ifade ederek şunları dediPeygamber efendimiz, bir eşti, bir babaydı, bir komutandı, bir yargıçtı aynı zamanda bir devlet yöneticisiydi. Bu vasıfların hepsini bulundurduğu için kendisi üzerinden cereyan eden sözler, fiiller veya yapmış olduğu şeylerden dolayı her birisinin farklı bağlamda değerlendirilmesi gerekiyor. Bir yargıç olarak hüküm verdiği zaman o yargı bireyseldir. Ama biz bunu genelleştirdiğimiz zaman maalesef hata yapabiliriz. Ama hayatı boyunca en fazla irdelenen, hayatı hiçbir şekilde eksik bırakmadan değerlendirilen tek insan peygamber efendimizdir. Aile hayatında Hazreti Ayşe annemiz başta olmak üzere, Hazreti Hafsa annemiz bunlar tek tek yaptıklarını naklediyorlardı. Ehl-i suffa sürekli yanındaydı. Savaşta peygamber efendimizin sahabeleri mutlaka onun ne dediğini naklediyorlardı. Dolaysı ile böylesi bir ortamda bizim şunu değerlendirmemiz lazım; peygamber efendimizin yaşadığı dönemde kendisinin yaptıkları, söyledikleri onun bireysel olarak tercihi miydi Yoksa vahinin bir yansıması olan ilmi ve dini kurallar mıydı İşte bu iki şeyi ayırmakta fayda var.Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'de sempozyumun Gaziantep'te yapılmasından duyduğu mutluluğu dile getirerek şunları söylediBu şehirde ve bu üniversitede bu önemli konunun tartışılmasından büyük mutluluk duyuyorum. Sempozyumda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hakikaten dünyaya nereye gidiyor Biz ne yapmalıyız Sorusunun cevabıdır bunların hepsi. Bugün günlük bir doların altında binlerce insanın yoksul kaldığı, 5 yaşına gelmeden temiz su bulamadığı için ölen çocukların olduğu, bu coğrafyada Aylan bebeklerin olduğu, umut denizi ölüm denizine dönüşüyorsa bir şeyler ters gidiyor. Bizim bu ters giden dünya düzenine karşı yeni bir şey söylememiz lazım. Dünyanın rahmete, dünyanın merhamete, dünyanın yeni bir adalet sistemine ihtiyacı var. İşte o yüzden bu yaşadığımız sorunları kökünden çözebilmemiz içinde bugün bu yapılan çalışmaları gençlerimize, çocuklarımıza çok iyi anlatmamız gerekir.Açılış konuşmalarının ardından Prof. Dr. Mehmed Sait Hatipoğlu, 'İslam'ın Aktüel Değerleri' konulu sunumunu yaptı.