Gaziantep'te şüpheli paketten eşofman çıktı
Gaziantep'te şüpheli bulunan el çantası, fünyeyle patlatıldı.
15.04.2020 17:06 | Son Güncelleme: 15.04.2020 17:06
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki bir el çantasını şüpheli buldu.
Çevrede alınan güvenlik tedbirlerinin ardından olay yerinde bomba imha ekipleri sevk edildi.
Fünyeyle patlatılan çantadan eşofman takımı çıktı.
Güvenlik nedeniyle kısa süre trafiğe kapatılan çevreki yollar, daha sonra yaya ve araç trafiğine açıldı.
Kaynak: AA
Etiketler: 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, Güncel