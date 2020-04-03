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Gaziantep'te, Suriyeli gönüllü doktorlar koronavirüs uygulamasında

Gaziantep'te, Suriyeli gönüllü doktorlar koronavirüs uygulamasındaGAZİANTEP'te polis ve Suriyeli doktorlar koronavirüs salgınını engellemek için alınan tedbirler kapsamında belirlenen uygulama noktalarında vatandaşların ateşlerini ölçüp, seyahat edilirken alınması gereken tedbirleri anlattı.

03.04.2020 09:42 | Son Güncelleme: 03.04.2020 09:42
Gaziantep'te, Suriyeli gönüllü doktorlar koronavirüs uygulamasında
Gaziantep 'te, Suriyeli gönüllü doktorlar koronavirüs uygulamasında
GAZİANTEP'te polis ve Suriyeli doktorlar koronavirüs salgınını engellemek için alınan tedbirler kapsamında belirlenen uygulama noktalarında vatandaşların ateşlerini ölçüp, seyahat edilirken alınması gereken tedbirleri anlattı. 4 bölgede oluşturulan uygulama noktasında polislerin yanı sıra gönüllü olarak görev yapan Suriyeli doktorlar, araçlarda bulunanlara salgına karşı zorunlu olmadıkça seyahat etmemeleri uyarısında bulunuyor.
İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ve Gaziantep Valiliği koordinesinde gönüllü olarak görev yapan Suriyeli doktorlar koronavirüs salgınını engellemek için kent girişlerine kurulan 4 farklı noktada alınan tedbirler kapsamında, seyahat eden vatandaşların araçlarını durdurdu. Görevliler yolculara zorunlu olmadıkça seyahate çıkmamaları konusunda uyarılarda bulunduktan sonra ateşlerini ölçtü. Uygulamaya katılan Suriye uyruklu doktorlardan Hasan El Hüseyin, "Gaziantep'in girişinde 4 ayrı yerde tıbbi nokta oluşturduk. Bu noktalarda gelen vatandaşların ateşini ölçerek kontrollerini yapıyoruz. Bir vatandaşımızın ateşi yüksekse, onunla konuşuyoruz. Öksürüğü, nefes darlığı var mı, onu soruyoruz. Bunları netleştirdikten sonra olumsuz bir durum varsa ambulansı arıyoruz, yoksa da vatandaşlarımızı uyararak yolculuklarına devam etmelerini söylüyoruz" dedi.
Ateş ölçümü yapılanlar ise yapılan uygulamaların çok güzel olduğunu ve devam edilmesinin gerektiğini söyledi.
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Kaynak: DHA

Etiketler: Gaziantep, Polis, Güncel
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