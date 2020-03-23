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Gaziantep'te sürücülere ceza yağdı

Gaziantep Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İl merkezi ve şehirlerarası kara yollarında yapılan trafik kontrollerinde, 2 bin 334 araç kontrol edilirken, trafik ve can güvenliğini tehlikeye düşüren sürücülere ceza yağdı.

23.03.2020 14:26 | Son Güncelleme: 23.03.2020 14:26
Gaziantep'te sürücülere ceza yağdı
Gaziantep Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İl merkezi ve şehirlerarası kara yollarında yapılan trafik kontrollerinde, 2 bin 334 araç kontrol edilirken, trafik ve can güvenliğini tehlikeye düşüren sürücülere ceza yağdı.

Yapılan kontrollerde, 1 sürücüye alkollü olarak araç kullanmaktan, 3 araç sürücüsüne ve plakasına kırmızı ışık ihlalinden, 264 sürücüye hız ihlalinden, 101 araca hatalı park etmekten, 1 sürücüye dış ışık donanımı bozuk veya aykırı araç kullanmaktan, 1 sürücüye abartı egzoz takmaktan, 4 sürücüye sürekli korna çalıp çevreyi rahatsız etmekten, 78 sürücüye diğer trafik kurallarını ihlal etmekten olmak üzere toplamda 453 sürücü, yolcu ve araç

plakasına işlem yapıldı.

Denetimlerde, 28 araç trafikten men edilirken, 1 sürücü belgesine ise el konuldu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Etiketler : Gaziantep, 3. Sayfa

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