Gaziantep'te Taksiyle Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı

Gaziantep
'in İslahiye
ilçesinde taksiyle otomobilin çarpışması sonucu biri çocuk 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Fatih
Veriralmaz (26) idaresindeki 27 T 5503 plakalı taksi ile Osman Kel'in (33) kullandığı 31 B 5002 plakalı otomobil, Güllühüyük Mahallesi yol ayrımında çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücüler ile araçlardaki Sebiha (29) ve Merve Kel (8), sağlık ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazadan yara almadan kurtulan 3 yaşındaki Medine Kel'i kucağına alan jandarma, çocuğu yakınlarına teslim etti.
Islahiye,Gaziantep
17 Kasım 2018 Cumartesi 23:31