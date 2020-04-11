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Gaziantep'te tarihi çarşılar köpüklü suyla yıkanıyor

Türkiye'de sokağa çıkma yasağının ardından Gaziantep'te boşalan tarihi çarşı ve sokaklar köpüklü suyla yıkanarak, dezenfekte ediliyor.

11.04.2020 14:58 | Son Güncelleme: 11.04.2020 15:14
Gaziantep'te tarihi çarşılar köpüklü suyla yıkanıyor
Türkiye 'de sokağa çıkma yasağının ardından Gaziantep 'te boşalan tarihi çarşı ve sokaklar köpüklü suyla yıkanarak, dezenfekte ediliyor.

İçişleri Bakanlığı genelgesi ile sokağa çıkma yasağının başladığı 30 büyük şehir arasında yer alan Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde boşalan tarihi çarşı ve sokaklar belediyesi ekipleri ekipleri tarafından köpük ve suyla yıkanıyor. Vatandaşların evlerinde bulunması fırsat bilen temizlik ekipleri, korona virüs ile mücadele kapsamında yıkanan sokakları ilaçlayarak dezenfekte ediyor.

Şahinbey belediyesi ekipleri bölgede görev yapan başta polis araçları olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlara ait araçları da dezenfekte ediliyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Gaziantep, Şahinbey, Türkiye, Güncel
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