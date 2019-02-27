Gaziantep'te Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu

Kaynak: AA

Gaziantep'te düzenlenen operasyonda 313 sikke ile 32 parça tarihi obje ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışmasında Şahinbey ilçesi Gülpınar Mahallesi'nde H.Ş'nin evinde çok sayıda tarihi eserin olduğu bilgisine ulaştı.Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, 313 sikke, 32 parça tarihi obje ve bir dedektör ele geçirildi.Gözaltına alınan H.Ş. sağlık kontrolünün ardından İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.