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Gaziantep'te tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

18.01.2020 16:36 | Son Güncelleme: 18.01.2020 16:36Gaziantep'te tarihi eser kaçakçılığı operasyonu
'in ilçesinde tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Nurdağı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolunda durumunda şüphelendiği bir otomobili durdurdu.
Yapılan aramada, 1 av tüfeği, 1 tabanca, 3 deri kaplama Arapça yazılı kitap, 1 Osmanlıca yazılı rulo, 2 gram esrar ve tarihi eser olduğu değerlendirilen malzemeler ele geçirildi.
Otomobilde bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep, Nurdağı, Tarsus, Güncel

Kaynak: AA

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