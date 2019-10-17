Haberler » Güncel » Gaziantep'te tarihi eser operasyonu: 4 gözaltı

Gaziantep'te tarihi eser operasyonu: 4 gözaltı

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda Roma dönemine ait 8 heykel ve steller ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

17.10.2019 17:21Gaziantep'te tarihi eser operasyonu: 4 gözaltı

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda Roma dönemine ait 8 heykel ve steller ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler Nizip'te, Zeugma kazı alanından tarihi eser kaçırıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Nizip ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri koordinesinde bölgeye operasyon yapıldı. Operasyonda tünellerle birbirine açılan mezar odaları içerisinde Roma dönemine ait 8 heykel ve ana kayaya işlenmiş mezara gömülü steller ele geçirildi. Tarihi eserleri çalmaya çalıştığı iddia edilen 4 kişi ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Zeugma Mozaik Müzesi Müdürlüğü ekipleri ise bölgede kazı çalışması başlattı.



Nizip, Roma, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:30 AP'den yeni Brexit uzlaşısına yeni ışık
18:28 "Barış Pınarı Harekatı'nda destansı bir mücadele ortaya koyuluyor"
18:28 Çocuklar unutulmaya yüz tutmuş sokak oyunlarıyla eğlendi
18:28 Kayseri'de asayiş
18:23 Uçakta epilepsi nöbeti geçiren bebek için uçuş ekibi seferber oldu
18:26 Muğla'da orman yangını
18:26 THY'nin pilot ve kabin memurlarından Mehmetçik'e asker selamı
17.10.2019 18:31:53