Haberler » Güncel » Gaziantep'te tarihi kitap ele geçirildi - Haber

Gaziantep'te tarihi kitap ele geçirildi

Gaziantep'te polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurdukları bir araçta yaptığı aramalarda, kapağında "çarmıha gerili İsa" figürünün yer aldığı tarihi kitap ele geçirildi.

28.11.2019 22:15 | Son Güncelleme: 28.11.2019 22:15Gaziantep'te tarihi kitap ele geçirildi
'te polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurdukları bir araçta yaptığı aramalarda, kapağında "çarmıha gerili İsa" figürünün yer aldığı tarihi kitap ele geçirildi.
Gaziantep'te İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yıldırım ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda Ünaldı Mahallesi'nde bir araç durduruldu. Şüphe üzerine durdurulan araç içerisinde yapılan aramalarda "çarmıha gerili İsa" figürü kabartmalı ve Latince yazıldığı tahmin edilen tarihi bir kitap ele geçirildi. Üzerinde altın işlemelerin ve çeşitli yazıların olduğu kitap muhafaza altına alınırken, kitabın içeriği ve döneminin ise yapılacak çalışmalarla belirleneceği öğrenildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şahıs hakkındaki yasal işlemlerin devam ettiği vurgulandı.
(İHA)

Gaziantep, Şahinbey, Polis, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
00:02 GÜNDEM ÖZETİ / 29 Kasım 2019
00:00 Yunan Dışişleri, Libya'yla imzalanan mutabakat nedeniyle Türkiye'nin Atina Büyükelçisi bakanlığa çağırdı
23:58 Spor slovan bratislava teknik direktörü jan kozak'ın açıklamaları
23:58 Libya'da UMH güçleri Trablus'un güneyindeki Hafter mevzilerini vurdu
23:54 Eşek sütü ve salyangoz sabunu yok satıyor
23:13 İki grup arasındaki saman tartışması kanlı bitti: 12 yaralı
23:08 Meclis'te "Tank Palet Fabrikası" tartışması! "General eskisi" ifadeleri gerginlik çıkardı
22:53 Mansur Yavaş'tan Ankaralılara kuvvetli fırtına uyarısı
22:52 Beşiktaş, Bratislava galibiyeti sonrası 570 bin euro kazandı
22:42 Trump'tan Afganistan'daki birliklere sürpriz ziyaret: Askerlere hindi ikram etti
21:04 Tevfik Göksu'dan İBB yönetiminin su zammı teklifine tepki: Seçimde siz İstanbulluları kandırdınız mı?
19:46 215 bin liraya aldığı sıfır araba boyalı çıktı!
11:00 Sokak ortasında cani adam, çocuğunun yanında eşini tekme tokat dövdü
29.11.2019 00:03:16