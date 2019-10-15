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Gaziantep'te tefeci operasyonunda 1 gözaltı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği tefeci operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

15.10.2019 21:56Gaziantep'te tefeci operasyonunda 1 gözaltı
Gaziantep'in Nizip ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği tefeci operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Nizip KOM Grup Amirliği ekipleri tefecilik yapıldığına dair alınan ihbar üzerine ilçe merkezinde yazıhane olarak kullanılan bir işyerinde arama yaptı. Yapılan aramada 1 adet pos cihazı, 8 farklı kişi adına bankamatik ve kredi kartı, banka dekontları, 113.755 Türk Lirası, 1100 ABD doları, 1 adet cep telefonu, 1 adet laptop, banka dekontları, banka kart slipleri, çek koçanları ve senetler ele geçirildi. Olayla ilgili işyeri sahibi yakalanarak gözaltına alınırken, soruşturmanın devam ettiği bildirildi. - GAZİANTEP

Gaziantep, Nizip, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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