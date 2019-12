Gaziantep'te "TEKNOFEST" sevinci yaşanıyor

Dünyanın en büyük 2. havacılık festivali olan TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin 2020'de Gaziantep 'te yapılacak olması kentte sevinçle karşılandı.Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'ın, sosyal medya hesabından Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği olan TEKNOFEST'in 2020'de Gaziantep'te yapılacağını duyurması, kentte memnuniyetle karşılandı.Gaziantep Valisi Davut Gül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TEKNOFEST'in Türkiye'nin en büyük teknoloji festivali olduğunu ve geçen yıl 1 milyon 720 kişinin bu etkinliğe katıldığını söyledi.Ziyaretçi anlamında dünyanın en büyük festivali olduğunu vurgulayan Gül, şöyle konuştu:"T3 Vakfı yeni bir karar aldı. Bir yıl İstanbul'da bir yıl da Anadolu'da yapacaklar. Anadolu'da yapılacak festivalin ilkinin Gaziantep'te olması bizleri mutlu etti ve bununla gurur duyduk. Aynı zamanda şehrimizin Antep savunmasının yüzüncü yılına denk gelmesi ayrıca bizleri mutlu etti. Gaziantep'e verilmesinin sebebi bu kentin potansiyelidir, birlikte iş yapma kültürünün olmasıdır. 'Gaziantepliler bu işi yapabilirler, hem de en iyisini yaparlar' şeklindeki güven bize bunu getirdi. Başta Selçuk Bayraktar olmak üzere bütün ekibi ve burada beraber çalışacağımız tüm paydaşlarımızla bunu en iyi şekilde yapacağız. Şimdiden herkese katkılarından dolayı teşekkür ederim. Gaziantep TEKNOFEST'le beraber kendi alanında çıtayı bir adım daha yukarıya çıkarmış olacak. İstanbul ölçeğinde bir organizasyona ev sahipliği yapacağız."- "Çok gururluyuz"AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer de kentin bu noktaya adım adım geldiğini ve bunu sonuna kadar hak ettiğini söyledi.Kentin savunma sanayisinde de ön plana çıkmak istediğini aktaran Koçer, "Son zamanlarda yaptığımız ataklarla birçok organizasyona ev sahipliği yapmaya başladık. Bu da yeni organizasyonları beraberinde getiriyor. Çok gururluyuz. TEKNOFEST, Gaziantep sanayisinin değişim ve dönüşüm projesinin bir parçası olacak" dedi.Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi ise etkinliğin Gaziantep'te yapılacak olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.Bu konuda emeği geçenlere teşekkür eden Ünverdi, şöyle konuştu:"Şehrimizde imalatımızın savunma ve medikal sanayiye dönüşmesi için çaba sarf ediyoruz ve bu esnada böyle bir güzelliğin ortaya çıkması hepimizi mutlu etti. Genç beyinleri burada misafir etmekten çok büyük mutluluk duyacağız. Eminim burada çok güzel başarı öyküleri çıkacaktır. ""Festivalin Gaziantep'te yapılması bize büyük katkı sağlayacak"Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım da kentte yapılan her festival ve organizasyonun Gaziantep ekonomisine büyük katkılar sağladığını söyledi.Gelen her ziyaretçinin hem sanayi, hem teknoloji hem de turistik açıdan memnun ayrılacağının garantisini verdiklerini dile getiren Yıldırım, şöyle devam etti:"Gaziantep, sanayi, ticaret, turizm ve kültür şehridir. Bu festivalin Gaziantep'te yapılması bize çok büyük katkı sağlayacaktır. Turizm, sanayi ve ticaret anlamında, gelen ziyaretçilerin kentimize bıraktığı katkılar anlamında bu festivali çok önemsiyoruz. Turizm yönünden bakacak olursak otellerimizin tamamı dolacak ve buna yönelik bizim destekleme çalışması yapmamız gerekecek. Bu festivalle birlikte kentimize her anlamda bir canlılık gelecek."