Haberler» Güncel» Haber

Gaziantep'te tekstil atölyesinde çıkan yangın panik yarattı

, GAZİANTEP'te, tekstil atölyesinde çıkan yangın paniğe neden oldu.

08.08.2019 01:31 Gaziantep'te tekstil atölyesinde çıkan yangın panik yarattı
, GAZİANTEP'te, tekstil atölyesinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın kısa sürede söndürülürken, atölyede hasar meydana geldi.
Yangın, saat 00.00 sıralarında Tekstilkent Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet Kılıç'a ait tekstil atölyesinin deposunda yangın çıktı. Alevlere ilk müdahaleyi işçiler yaptı. Yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alındı. Atölyede hasara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.


- Gaziantep

Gaziantep, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
01:54   Antalya'da orman yangını
01:50   OTOMOBİL TAKLA ATIP BAŞKA BİR ARACIN ÜSTÜNE DÜŞTÜ: BİRİ AĞIR, 2 YARALI
01:48   Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 4 yaralı
01:48   BURSA Suriyeli genç, yolda bulduğu para dolu cüzdanı sahibine teslim etti
01:47   SURİYELİ GENÇ, YOLDA BULDUĞU PARA DOLU CÜZDANI SAHİBİNE TESLİM ETTİ
01:46   SURİYELİ GENÇ, YOLDA BULDUĞU PARA DOLU CÜZDANI SAHİBİNE TESLİM ETTİ
01:44   Gaziantep'te triko atölyesinde çıkan yangın söndürüldü