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Gaziantep'te tekstil atölyesinde çıkan yangın panik yarattı

, GAZİANTEP'te, tekstil atölyesinde çıkan yangın paniğe neden oldu.

08.08.2019 09:26 Gaziantep'te tekstil atölyesinde çıkan yangın panik yarattı
, GAZİANTEP'te, tekstil atölyesinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın kısa sürede söndürülürken, atölyede hasar meydana geldi.
Yangın, saat 00.00 sıralarında Tekstilkent Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet Kılıç'a ait tekstil atölyesinin deposunda yangın çıktı. Alevlere ilk müdahaleyi işçiler yaptı. Yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alındı. Atölyede hasara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

- Gaziantep

Tekstilkent, Gaziantep, Güncel

Kaynak: DHA

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