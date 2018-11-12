Suriyeli Genç Kızın Kurban Gittiği Cinayetin Detayları Ortaya Çıktı

Telefonunu gasp etmek istedikleri Suriyeli uyruklu 19 yaşındaki G.A.S. isimli genç kızı bıçaklayarak öldürüp, A.G. isimli arkadaşını da ağır yaraladığı ileri sürülen 2 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Zanlılarda ele geçirilen balta ve çekiş karışımı bir görünüme sahip kesici alet polisi de şaşırttı.

SURİYELİ GENÇ KIZIN KATİL ZANLILARI TUTUKLANDI

Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Yeditepe Mahallesi'nde bir parkta arkadaşı ile oturan 19 yaşındaki G.A.S. isimli Suriyeli genç kızı öldüren ve 16 yaşındaki A.G. isimli genç kızın arkadaşını da ağır yaralayan 17 yaşındaki M.B.T ve A.S isimli şahıslar, polis merkezindeki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi. Olay yerinden kaçan ve polis operasyonu ile yakalanan zanlılar, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÇEKİÇ VE BALTA KARIŞIMI SUÇ ALETİ

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, Suriyeli genç kızın öldürüldüğü bıçağı olay yerinde bularak el koymuştu. Zanlılara yönelik yapılan operasyonda şahıslarla birlikte A.S'nin evinde genç kızın arkadaşı A.G'yi ağır yaralayan kesici alet de bulundu. Balta ve çekiç karışımı bir görünümü ile polisi de şaşırtan kesici alete de el konuldu.

ÖNCE TELEFONUNU İSTEDİLER

Ekiplerin yürüttüğü çalışmalarda ise zanlıların, parkta oturan genç kız ve arkadaşından önce telefon istediği sonra da sigara istediği ileri sürüldü. Bir süre Suriyeli kız ve arkadaşını takip ettikleri de ortaya çıkan zanlıların, sigara olmadığı, telefonda ise kontör bulunmadığı cevabı üzerine ise elektrikli bisikleti park etmek için parktan ayrıldığı öğrenildi. Bir süre sonra tekrar genç kız ve arkadaşının bulunduğu yere gelen şahısları gören Suriyeli kız ve arkadaşı ise, oturdukları banktan kalkarak yürümeye başladı. Zanlılardan M.B.T., kızın sırt çantasının fermuarlı gözünde bulunan cep telefonunu almak için hamle yapınca Suriyeli kız tepki gösterdi. Bunun üzerine ise M.B.T, elindeki bıçakla kızı boğazından yaraladı. Kızı kurtarmak için hamle yapan arkadaşını gören M.B.T'nin de kendi arkadaşına seslenerek, A.G'yi bıçaklamasını istediği iddia edildi. Bu ikazın üzerine A.S'nin üzerindeki balta ve çekiş karışımı görünüme sahip kesici alet ile genç kızın arkadaşını bıçakla yaraladığı kaydedildi.