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Gaziantep'te telefon hırsızlığı iddiası

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir iş yeri ile özel bir hastanede telefon çaldığı ileri sürülen şüpheli, yakalandı.

03.01.2020 11:18 | Son Güncelleme: 03.01.2020 11:24 Gaziantep'te telefon hırsızlığı iddiası
'in ilçesinde bir iş yeri ile özel bir hastanede telefon çaldığı ileri sürülen şüpheli, yakalandı.
Alınan bilgiye göre, ilçe merkezinde bir iş yerinde cep telefonu, özel bir hastaneden ise sabit telefon çalınması olayı ile ilgili çalışma başlatan Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.
Yapılan incelemede hırsızlık olaylarını gerçekleştiren kişinin H.U. olduğunu tespit eden ekipler, şüpheliyi belirledikleri adresinde yakaladı.
Şüpheli, sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, Nizip, Güncel

Kaynak: AA

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