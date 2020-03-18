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Gaziantep'te temizlik timi 7/24 iş başında

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından korana virüs (Covid-19) salgınına karşı vatandaşın sürekli temas halinde bulunduğu ortak kamusal alanlarda dezenfeksiyon çalışmaları hızlandırıldı.

18.03.2020 17:09 | Son Güncelleme: 18.03.2020 17:10
Gaziantep'te temizlik timi 7/24 iş başında
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından korana virüs (Covid-19) salgınına karşı vatandaşın sürekli temas halinde bulunduğu ortak kamusal alanlarda dezenfeksiyon çalışmaları hızlandırıldı.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs tehlikesine karşı her geçen gün aldığı önlemleri sıklaştıran Büyükşehir Belediyesi, sağlık tedbirleri çerçevesinde organize ettiği ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarına ivme kazandırdı. Başta Gaziantep Hayvanat bahçesi olmak üzere belediyeye bağlı spor merkezleri, parklar, banka ATM'leri, konferans salonları gibi sık sık ziyaret edilen ortak kamusal alanlar ve kamu kuruluşlarının hizmet binaları dezenfekte ediliyor. Küresel olarak dünyayı etkisi altına alan korona virüs, her geçen gün sirayet ettiği kişi sayısını arttırırken beraberinde de önlemler, gerek ulusal gerekse uluslararası kapsamda genişletiliyor. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından 'Pandemi' yani bölgesel olmaktan çıkmış küresel anlamda etkisini gösteren salgın olarak adlandırılan korona virüs için Büyükşehir Belediyesi de halkın sağlığını korumak adına tedbir amaçlı dezenfekte çalışmalarına yoğunluk kazandırıyor. Çalışmalar kapsamında ise insan sağlığına zararı dokunmayan antibakteriyel ürünler kullanılıyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Etiketler : Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep, Güncel

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